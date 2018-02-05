Le scelte della giuria e del pubblico da casa rispecchiano davvero quello che gli italiani scelgono di ascoltare e acquistare? La risposta a questa domanda prova a darla IBS.it attraverso una speciale classifica che a partire da oggi, e fino alla fine del festival, si aggiornerà sulla pagina dedicata al Festival di Sanremo.

Come nasce la classifica di IBS.it

Ma come è possibile se la sessantottesima edizione del festival della canzone italiana inizierà il prossimo 6 febbraio? Semplice, prendete i dischi dei 20 cantanti in gara per l’ambito titolo, verificate quante persone hanno già prenotato i loro nuovi album di prossima uscita e la classifica di Sanremo è pronta. Le esibizioni serali influenzeranno gli umori del pubblico tanto da spostare la classifica? Già da questa mattina è disponibile il podio dei dischi che stanno riscuotendo maggior successo per questo Sanremo 2018 e IBS.it è pronta ad accompagnare i fedelissimi della canzone italiana.

LA CLASSIFICA DI SANREMO 2018…*