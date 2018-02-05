La classifica di Sanremo… prima di Sanremo!
Una speciale classifica di IBS.it basata sui dischi prenotati dei 20 cantanti in gara prova a prevedere i gusti degli italiani prima dell'inizio del Festival
05 Febbraio 2018 - 16:19 | di Vincenzo Comi
Le scelte della giuria e del pubblico da casa rispecchiano davvero quello che gli italiani scelgono di ascoltare e acquistare? La risposta a questa domanda prova a darla IBS.it attraverso una speciale classifica che a partire da oggi, e fino alla fine del festival, si aggiornerà sulla pagina dedicata al Festival di Sanremo.
Come nasce la classifica di IBS.it
Ma come è possibile se la sessantottesima edizione del festival della canzone italiana inizierà il prossimo 6 febbraio? Semplice, prendete i dischi dei 20 cantanti in gara per l’ambito titolo, verificate quante persone hanno già prenotato i loro nuovi album di prossima uscita e la classifica di Sanremo è pronta. Le esibizioni serali influenzeranno gli umori del pubblico tanto da spostare la classifica? Già da questa mattina è disponibile il podio dei dischi che stanno riscuotendo maggior successo per questo Sanremo 2018 e IBS.it è pronta ad accompagnare i fedelissimi della canzone italiana.
LA CLASSIFICA DI SANREMO 2018…*
- ERMAL META Rivelazione della scorsa edizione torna anche quest’anno sul palco dell’Ariston.
- ANNALISA Arriva al Festival con una nuova veste fatta di sonorità e temi originali.
- LUCA BARBAROSSA Torna dopo sette anni di assenza al Festival con un disco tutto nuovo
- RED CANZIAN Per la prima volta a Sanremo come solista.
- LE VIBRAZIONI La band milanese di regala il festival per celebrare la sua reunion
- MAX GAZZÉ Orchestra sinfonica e sintetizzatori. Il nuovo progetto di Max.
- ORNELLA VANONI Insieme a Bungaro e Pacifico
- ELIO E LE STORIE TESE Sarà davvero l’ultima volta?
- GIOVANNI CACCAMO L’artista più giovane in gara nella sezione Big
- NOEMI Una voce grintosa e graffiante per la quinta volta all’Ariston.
- RICCARDO FOGLI-ROBY FACCHINETTI Un sodalizio che continua tra due protagonisti della musica italiana.
- RENZO RUBINO Grande profondità espressiva e la giusta dose di ironia.
- DECIBEL 1980-2018: da Sanremo a Sanremo e il cerchio si chiude.
- FABRIZIO MORO Dopo la vittoria nella sezione giovani, negli ultimi anni non ha mai mancato un festival
- ENZO AVITABILE Un viaggio che approda in riviera con Peppe Servillo
- LO STATO SOCIALE La band che non ti aspetti all’Ariston
- RON Un inedito per Sanremo in un disco interamente dedicato a Lucio Dalla
- MARIO BIONDI La prima volta al Festival ma non la prima volta su un palco.
- NINA ZILLI Porta a Sanremo una canzone dedicata all’essenza della femminilità.
- KOLORS Idoli dei teenager si misurano per la prima volta con il palco principe della musica italiana
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