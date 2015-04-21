La Compagnia Teatrale Scena Nuda presenta lo spettacolo “Un vecchio gioco”
Una strana coppia in un seminterrato e un passato che ritorna: Scena Nuda porta in scena il 24 aprile Un vecchio gioco di Tommaso Urselli
21 Aprile 2015 - 19:17 | di Redazione
Venerdì 24 aprile ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo
UN VECCHIO GIOCO di Tommaso Urselli.
Cast e produzione
Produzione Scena Nuda | Regia Filippo Gessi
con Luca Fiorino, Filippo Gessi,Teresa Timpano
scene e costumi Giulia Drogo
luci Antonio Rinaldi
Musica Simone Squillace
Spettacolo inserito nel programma Stati Generali della cultura di Reggio Calabria
La trama dello spettacolo
In un luogo imprecisato, probabilmente un seminterrato che potrebbe trovarsi proprio sotto i nostri piedi, una strana coppia: “il bimbo” e “la bimba”, come loro stessi amano chiamarsi a vicenda. La solidità del legame è garantita dalle premesse non proprio convenzionali con cui avviene il loro incontro nel retro di un supermercato, e che solo a un certo punto ci è dato conoscere. I due scoprono di essere accomunati da un passato molto simile, vissuto – anche se in tempi diversi, quando erano ragazzini – in un villaggio residenziale dall’apparenza rassicurante; e toccato a un certo punto da qualcosa di oscuro. Qualcosa su cui entrambi fondano la propria esistenza; e che, come non ci fosse altro modo per loro di vivere, hanno bisogno di perpetuare con l’involontaria collaborazione di un malcapitato di turno. L’azione si sviluppa e procede attraversando la “storia” in maniera non lineare con spostamenti di luogo, flashback sul passato, cambi di personaggi e l’alternarsi di un mondo quotidiano a uno più visionario e da incubo. Una sorta di puzzle di cui il pubblico è chiamato a rimettere insieme i pezzi. Un gioco delirante in cui sembra non poterci essere altro ruolo, per i differenti personaggi, se non quello di vittima, complice o carnefice; e come per loro, così per lo spettatore.
Scena Nuda Compagnia Teatrale
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