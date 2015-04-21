La Compagnia Teatrale Scena Nuda presenta lo spettacolo “Un vecchio gioco”

Venerdì 24 aprile ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo

UN VECCHIO GIOCO di Tommaso Urselli.

Cast e produzione

Produzione Scena Nuda | Regia Filippo Gessi

con Luca Fiorino, Filippo Gessi,Teresa Timpano

scene e costumi Giulia Drogo

luci Antonio Rinaldi

Musica Simone Squillace

Spettacolo inserito nel programma Stati Generali della cultura di Reggio Calabria

La trama dello spettacolo

In un luogo imprecisato, probabilmente un seminterrato che potrebbe trovarsi proprio sotto i nostri piedi, una strana coppia: “il bimbo” e “la bimba”, come loro stessi amano chiamarsi a vicenda. La solidità del legame è garantita dalle premesse non proprio convenzionali con cui avviene il loro incontro nel retro di un supermercato, e che solo a un certo punto ci è dato conoscere. I due scoprono di essere accomunati da un passato molto simile, vissuto – anche se in tempi diversi, quando erano ragazzini – in un villaggio residenziale dall’apparenza rassicurante; e toccato a un certo punto da qualcosa di oscuro. Qualcosa su cui entrambi fondano la propria esistenza; e che, come non ci fosse altro modo per loro di vivere, hanno bisogno di perpetuare con l’involontaria collaborazione di un malcapitato di turno. L’azione si sviluppa e procede attraversando la “storia” in maniera non lineare con spostamenti di luogo, flashback sul passato, cambi di personaggi e l’alternarsi di un mondo quotidiano a uno più visionario e da incubo. Una sorta di puzzle di cui il pubblico è chiamato a rimettere insieme i pezzi. Un gioco delirante in cui sembra non poterci essere altro ruolo, per i differenti personaggi, se non quello di vittima, complice o carnefice; e come per loro, così per lo spettatore.

Scena Nuda Compagnia Teatrale