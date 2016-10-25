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La domanda maieutica: seminario attivo di formazione del Cpp

Un seminario attivo a Reggio Calabria il 2 e 3 dicembre propone gli strumenti della domanda maieutica a educatori, insegnanti, genitori e operatori

25 Ottobre 2016 - 09:54 | di Vincenzo Comi

Studente che studia, immagine per il seminario del Cpp sull'educazione

Formulare delle domande è uno degli aspetti più delicati delle nostre relazioni personali e professionali. Il Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, fondato da Daniele Novara, coltiva da anni un approccio scientifico fondato sulla domanda maieutica.

Gli strumenti di lavoro che questa pratica offre a professionisti della relazione, mediatori e volontari, educatori e insegnanti, genitori e operatori sociali e sanitari saranno presentati attraverso un seminario attivo che si terrà a Reggio Calabria il 2 e 3 dicembre.

I lavori si terranno il venerdì a partire dalle 17.00 e il sabato dalle 9.00 fino alle 17.00. In aula Emanuela Cusimano: pedagogista, esperta nei processi formativi sulla gestione dei conflitti per educatori, genitori e insegnanti, lavora nei progetti formativi territoriali del Cpp.

La partecipazione costa 100 euro: ci si prenota attraverso il form disponibile sul sito . Per informazioni: scuolareggio@cppp.it. Il seminario gode del patrocinio dell’Associazione nazionale counselor relazionali (A.N.Co.Re.).

Il Cpp è ente accreditato presso il Miur – rilascia il documento fiscale necessario agli insegnanti che vogliano utilizzare il loro bonus formativo – e presso i consigli dell’Ordine degli assistenti sociali per Lombardia ed Emilia Romagna: i crediti per la formazione degli assistenti sociali calabresi sono in corso di riconoscimento. Le iscrizioni si accettano fino al raggiungimento del numero massimo di 20 posti e comunque fino al 7 novembre.

Seminario sulla domanda maieutica del Centro psicopedagogico Cpp a Reggio Calabria

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