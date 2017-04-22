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‘Festa del minibasket’ Fip in Calabria

Il Comitato Fip Calabria organizza a Rossano una Festa Minibasket per i bambini tesserati, con una visita guidata al Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli

22 Aprile 2017 - 19:28 | di Pasquale Romano

Festa Minibasket della Fip Calabria a Rossano, minibasket per bambini

Il Comitato Regionale Calabria presieduto da Paolo Surace ha programmato per il giorno 30 aprile 2017 una “Festa Minibasket” riservata alla categoria Aquilitti e Gazzelle di tutti i centri minibasket della Regione che si terrà a Rossano (CS) presso il Palazzetto sito in Via del Murialdo.
Potranno partecipare i bambini regolarmente tesserati nati nelle annate 2006,2007 e 2008.
Il percorso cestistico si affianca a quello culturale: l’organizzazione ha programmato una visita guidata al Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli” di Rossano.

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