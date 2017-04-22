‘Festa del minibasket’ Fip in Calabria

Il Comitato Regionale Calabria presieduto da Paolo Surace ha programmato per il giorno 30 aprile 2017 una “Festa Minibasket” riservata alla categoria Aquilitti e Gazzelle di tutti i centri minibasket della Regione che si terrà a Rossano (CS) presso il Palazzetto sito in Via del Murialdo.

Potranno partecipare i bambini regolarmente tesserati nati nelle annate 2006,2007 e 2008.

Il percorso cestistico si affianca a quello culturale: l’organizzazione ha programmato una visita guidata al Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli” di Rossano.