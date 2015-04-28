La festa del tuo cane è oggi!‏

di Alessandro Sica – Un giorno simbolico, scelto a suffragio popolare dal sondaggio lanciato dai colleghi di PetsBlog e adottato in fretta da molti altri, in ricordo di tutti i beagle liberati dalle gabbie dell’allevamento di Green Hill il 28 aprile del 2012.

Una festa nata anche dopo aver scoperto che c’era una giornata dedicata al gatto il 17 Febbraio.

Si festeggia i nostri amici a quattro zampe, ricordando quindi il grande atto di generosità e giustizia compiuto liberando i cuccioli da quel posto tristemente noto per essere stato luogo di allevamento di cani destinati alla vivisezione.

Protagonisti delle nostre giornate, hanno nel corso degli anni non solo saputo dare affetto incondizionato riempiendo le nostre vite e rilassando i muscoli dalle tensioni giornaliere. I cani hanno saputo sempre più accompagnarci nelle difficoltà della vita donandoci i loro occhi, diventando cani guida, o ancora cani da soccorso, li vediamo nelle tristi immagini di queste ultime ore nel devastante terremoto in Nepal, non smettono di cercare i sopravvissuti e purtroppo anche i corpi senza vita sotto le macerie.

Vogliamo anche noi oggi unirci alla festa e complimentarci della bella iniziativa augurando ad i nostri amici tanta felicità e lunga vita!

Colgo l’occasione per fare gli auguri a chi non c’è più il mio amico (cane) di tante avventure Boty ed a chi ancora oggi mi regala sorrisi, gioia ed amore Rain…Grazie!!!