Poca luce, pressione dell'acqua non regolata e sporcizia: l'associazione Fidelitas chiede al Comune interventi sulla fontana pubblica di contrada Jacina

Il Presidente dell’Associazione Fidelitas, l’avvocato Giuseppe Vena – avendo ricevuto varie segnalazioni di cittadini di Corigliano Calabro – ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Corigliano Calabro i disservizi che affliggono la fontana pubblica ubicata in Corigliano Centro alla C/da Jacina ( per intenderci, la fontana pubblica sita, su per giù, di fronte all’Ospedale Compagna).

L’avvocato Giuseppe Vena ha riferito al Comune che “la stessa, lamentano i cittadini, si presenta poco illuminata. Mi riferiscono i cittadini che spesso, il faro ivi posto risulta essere spento e le persone per potersi approvvigionare dell’acqua devono utilizzare i fari delle proprie autovetture. Inoltre, i cittadini lamentano che la pressione dell’acqua che fuoriesce dai canali appare non essere regolata e che spesso la stessa schizzi, provocando il bagno degli avventori.

A tal proposito i cittadini, per evitare quanto appena detto, debbono dotarsi di beccucci propri per canalizzare l’acqua.

La fontana, inoltre, si presenta non efficiente nello scolo dell’acqua e contornata da sporcizia”.

Ha aggiunto l’avvocato Giuseppe Vena che “e’ capitato, infine, che la fontana in esame sia stata, anche – nel corso del tempo – oggetto di atti vandalici, quali la rottura delle manopole dei rubinetti”.

La Fidelitas ha voluto segnalare quanto appreso dai cittadini, al fine di spronare l’Amministrazione ad inviare i tecnici ed operai comunali per risolvere le problematiche mentovate.