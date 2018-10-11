La Fidelitas si adopera per i malati di diabete
L'associazione Fidelitas chiede all'Asp di Cosenza più giorni e più medici per le visite ai malati di diabete, oggi concentrate in quattro Comuni
11 Ottobre 2018 - 13:17 | di Eva Curatola
Il Presidente dell’associazione socio culturale di promozione sociale, territoriale nonché di volontariato, denominata Fidelitas, l’avvocato Giuseppe Vena , con sede nel comune di Corigliano Rossano, ha portato all’attenzione dell’Asp di Cosenza – al fine di operare un giusto correttivo – la problematica che vivono i pazienti affetti dalla malattia del diabete. Ha riferito l’avvocato Giuseppe Vena che ” i malati di diabete lamentano, che le visite – calendarizzate una volta al mese, per circa 3 ore di visita a seduta – per la patologia del diabete , possono essere effettuate solo nei seguenti Comuni :
- San Demetrio Corone
- Castrovillari
- Montalto Uffugo
- Corigliano Rossano.
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