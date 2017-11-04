Il presidente Giuseppe Vena chiede alla Giunta di Corigliano Calabro un intervento sugli alberi non potati di via SS. Cosma e Damiano, vicino a scuola e caserma

Il Presidente dell’Associazione Fidelitas, l’avvocato Giuseppe Vena, si è rivolto all’Amministrazione Comunale di Corigliano Calabro, al fine di apportare giovamento al Paese, dopo aver ricevuto varie segnalazioni da una pluralità di cittadini di Corigliano.

La problematica che ha rappresentato l’avvocato Giuseppe Vena al Comune di Corigliano Calabro, la si ravvede in un quartiere dello scalo cittadino, precisamente in Via SS. Cosma e Damiano dove vi sono alcuni alberi che non essendo stati potati da molto tempo, hanno raggiunto quasi l’altezza completa dei lampioni dell’illuminazione pubblica ivi presenti.

Tale stato di cose appare essere non più tollerabile essendo la zona non solo residenziale ma vicina alla caserma dei carabinieri ed alla scuola elementare Erodoto, quindi molto frequentata dalla collettività.

Le piante in questione avendo pure raggiunto quasi il primo piano delle abitazioni oltre a nascondere la visibilità, appaiono essere di ostacolo – poichè l’espansione è avvenuta anche dai lati – anche al facile parcheggio delle autovetture dei cittadini.

Parimenti, lo stato di non potatura appare essere facile ricettacolo anche di topi, insetti ed altri animali oltrechè di ostacolo nell’espletamento del servizio manutentivo dell’illuminazione pubblica.

Poichè la segnalazione sopra mentovata, proveniva da una pluralità di concittadini e che tale problematica riguarda anche la collettività tutta ( specie per le abitazioni vicinorie), l’Associazione Fidelitas ha chiesto espressamente alla Giunta Comunale un pronto intervento correttivo e risolutivo.