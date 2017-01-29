La Futura perde la sfida con l’Odissea 2000 Rossano

Una partita corretta e divertente tra Odissea 2000 Rossano e Polisportiva Futura, rimaneggiata per le assenze: la cronaca del match di calcio a 5

Partita corretta con le squadre che si sono affrontate con attenzione ed hanno dato vita ad una partita divertente e per buongustai del calcio a 5.

Futura rimaneggiata per le assenze di Gil ( fra i 12 ma mai sceso in campo ), Ecelestini e Campolo contro una Odissea 2000 al completo.

Il primo tempo

Primo tempo che si conclude sul 2 a 0 grazie ad una chiusura sul secondo palo di Pizetta su assist di Richichi e ad uno schema su rimessa laterale che fortunosamente Bavaresco devia in rete.

Da segnalare sull’uno a zero una ghiotta occasione per F.sco Martino, servito da Calabrese dopo una splendida azione personale, che però colpisce l’esterno della rete di Taibi.

Primo tempo con un buon possesso palla dei padroni di casa e con la Futura che si difende con attenzione.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo mister Mardente ordina di alzare il baricentro e la partita diventa ancora più piacevole con rapide azioni da entrambe le parti .

I due portieri, con due interventi decisivi, mantengono il risultato invariato fino a 3 dalla fine quando Francesco Martino, portiere di movimento, crea scompiglio nella metà campo avversaria.

Sarà infatti lui, dopo una azione corale e veloce, a srvire Votano che con un colpo di tacco di destro batte il portiere Taibi fino ad allora impeccabile.

A nulla serve poi il forcing finale anche se a 10 secondi dalla fine sempre F Martino supera un avversario e centra per Votano ma il muro dell’Odissea ribatte.

La partita finisce sul 2 a 1 con la consapevolezza che anche oggi si è vista una Futura organizzata e attenta contro la terza forza del campionato.

Buono l’arbitraggio .

Ora il calendario prevede il turno di riposo e lo staff medico cercherà di recuperare completamente tutti gli infortunati per affrontare al massimo la parte più importante e decisiva della stagione.

Formazioni, arbitri e marcatori

ODISSEA 2000 ROSSANO: Taibi, Bavaresco, Sapinho, Russo, Campana, Pizetta, Labonia, Delpizzo, Attadia, De Vincenti, Richichi, Casachia. All. Sapinho.

POLISPORTIVA FUTURA: Aquilino, Calabrese, Pannuti, Caminero, Crisalli, Votano, Martino S., Gil, Labate, Martuino A., Martino F., Tripodi. All. Mardente.

ARBITRI: Burletti (Ragusa) e Cilia (Caltanissetta).

CRONOMETRISTA: Cozza (Cosenza).

MARCATORI: 3’30” p.t. Pizetta, 10’33” p.t. Bavaresco, 18’17” s.t. Votano.

ODISSEA 2000 ROSSANO – POLISPORTIVA FUTURA 2 – 1