La Giornata della Memoria al Liceo Telesio di Cosenza
Il Liceo Classico Telesio ricorda la Giornata della Memoria con un convegno in collaborazione con i Lions Club di Cosenza
20 Gennaio 2017 - 17:47 | di Vincenzo Comi
Tutto pronto al Liceo Classico Telesio di Cosenza per la Giornata della memoria del 27 gennaio 2017.
Alle ore 11,00 presso l’Auditorium del Liceo in piazza Prefettura a Cosenza si terrà un importante convegno in collaborazione con i Lions Clubs Diamante Alto TIrreno, Cosenza Host, Cosenza Rovito Sila Grande, Cosenza Castello Svevo.
Il convegno «Be-Beghe Tzalmavet»
Il titolo del Convegno è Be-Beghe Tzalmavet, che in ebraico vuol dire “Nella valle oscura”.
Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Telesio, ing. Antonio Iaconianni, ha così commentato: «La Giornata della Memoria è un’opportunità, un’occasione per tutti: per i nostri studenti che devono conoscere e fare quotidiana memoria di quanto tristemente accaduto affinché non abbia più a ripetersi, e sono sempre più convinto che solo la conoscenza potrà garantire che l’uomo non riviva orrori come l’olocausto. Un’occasione – ha, poi, continuato il Dirigente – per i nostri insegnanti affinché dal ricordare la storia passata possano trarre linfa nel loro quotidiano lavoro teso anche a formare le coscienze ed a dare una fisionomia etica agli uomini ed alle donne di domani. Infine – ha concluso il Dirigente – penso che un importante Convegno come quello organizzato con i Lions sia un’opportunità di crescita anche per la città di Cosenza e per la provincia tutta: è giusto che la scuola faccia la sua parte nello stimolare la crescita morale e culturale della comunità nella quale si trova ad operare».
Gli interventi di Romeo e Campolongo
I lavori saranno introdotti dal prof. Antonio Romeo, docente di storia e filosofia del Liceo, che ha affermato che: «ricordare oggi la Giornata della Memoria tra i giovani di un liceo ha il significato di trarre ogni possibile insegnamento dal tremendo assassinio di sei milioni di ebrei, di centinaia di migliaia di zingari, omosessuali e di chiunque fosse ritenuto colpevole di incrinare la purezza della razza ariana. La storia ci insegna che ogni società in difficoltà tende a trovare il “capro espiatorio” nei ” diversi” e negli stranieri. Si può dire, quindi, che l’ebreo ieri e l’immigrato oggi ci rivolgano la stessa richiesta di aiuto e di riconoscimento di umanità. La prima richiesta d’aiuto – ha concluso Romeo – non fu tragicamente e colpevolmente ascoltata. Occorre oggi l’impegno di tutti affinché non abbia a ripetersi quella che è stata la pagina più nera della storia europea».
Interverrà e concluderà l’ing. Andrea Campolongo, presidente del Lions Club Diamante Alto Tirreno.
L’incontro sarà moderato da Rosario Cambrea, studente del Liceo Classico Telesio.
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