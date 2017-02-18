La Golem Palmi accoglie Tifanny Abreu

La notizia era nell’aria ed è ora stata confermata: La Golem Software Volley Palmi aveva l’ultimo colpo in canna da far partire. Il mercato di Gennaio della società calabrese si arricchisce così di un nuovo tassello.

Si tratta di Tifanny Pereira de Abreu, schiacciatrice Brasiliana dalle grandi doti atletiche, che si lega alla Golem Palmi come ultimo colpo messo a segno dalla dirigenza della società di volley femminile. La firma della giocatrice sudamericana ha subito qualche ritardo a causa di alcune formalità burocratiche cui la Abreu ha dovuto far fronte prima di poter abbracciare le nuove compagne di squadra.

La trattativa e le parole della società

L’approdo di Tifanny alla Golem Palmi non è mai stato in discussione, nonostante una numerosissima e molto agguerrita concorrenza, che ha cercato, fino all’ultimo momento, di strappare la schiacciatrice Brasiliana dalle mani della società calabrese. Su Tifanny c’era infatti la decisa corte di molte società di A2 e di A1. «Siamo contenti ed orgogliosi di essere riusciti a mettere a segno un colpo così importante, nonostante Tifanny sia stata cercata da molte altre squadre – ha spiegato Luca Luppino, responsabile della comunicazione della società – Abbiamo tenuto sottotraccia il nostro interesse nei confronti di Tifanny, quando le altre squadre si sono mosse era già troppo tardi dato che la nostra trattativa con lei era già in fase avanzata. Portare la trattativa fino a compimento non è stato facile, ma eravamo fermamente determinati a farlo e, con grandi sacrifici, ci siamo riusciti». Tifanny si allena con la squadra guidata da Pasqualino Giangrossi già da alcuni giorni, ed ha già cominciato ad assimilare i metodi di allenamento e gli schemi di gioco del coach Laziale. Era solo questione di tempo, la squadra, contenta ed impaziente, sapeva che presto avrebbe potuto contare sulle prestazioni dalla potente schiacciatrice Brasiliana.

«Sono molto contento che la società sia riuscita a portare a termine questa trattativa – ha spiegato coach Giangrossi – Tifanny sarà un grande valore aggiunto per il nostro roster e ci darà la possibilità di ulteriori varianti tattiche». Per la Golem Palmi, dunque, si tratta di un acquisto di grande rilevanza, sia per l’indiscusso livello sportivo della Abreu sia per la possibilità, da parte di Giangrossi, di poter far ruotare il già pesante attacco della propria squadra. La Abreu va infatti ad inserirsi tra i profili delle altre bocche da fuoco della Golem, quello del capitano Francesca Moretti, della top scorer del team Elisa Zanette, della potente Monica Lestini e della giovanissima Bruna Vrankovic, anch’essa giunta a Palmi nel corso dell’ultima finestra di mercato e che ha già mostrato tutto il suo talento. «Tifanny è una giocatrice molto potente – ha aggiunto poi Giangrossi – dalle spiccate qualità offensive che potrà essere utilizzata sia come posto 4 che come opposto. Sarà interessante scoprire giorno dopo giorno le sue potenzialità e capire come integrarla al meglio alle nostre caratteristiche. In ogni caso, porta grande energia e grande positività all’interno del gruppo, e ciò può solo essere positivo per noi e per il nostro gioco.

Il racconto di Tifanny Abreu