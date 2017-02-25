La Golem Palmi ospite del programma ‘La domenica sportiva’

La squadra calabrese sarà negli studi della seconda rete Rai dopo la partita contro Fenera Chieri: in tv dirigenti, staff tecnico e atlete della Golem Palmi

Nella serata di domani al solito ricco parterre degli ospiti della Domenica Sportiva, si aggiungerà anche un pezzo di Palmi.

Il programma sportivo della Rai, condotto da Alessandro Antinelli, ospiterà infatti per la puntata di domani sera la Golem Software Volley Palmi. Il programma andrà in onda su Rai2 al consueto orario serale delle 22.40 e coinvolgerà elementi della dirigenza, dello staff tecnico e del roster della squadra calabrese. La Golem Volley Palmi sarà dunque ospite negli studi della seconda rete nazionale, nei quali si recherà subito dopo il termine della partita di domani contro Fenera Chieri.

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