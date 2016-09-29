La Golem Software Palmi si presenta alla città e ai tifosi

Sarà un sabato all’insegna del Volley quello che si appresta a vivere la città di Palmi. Una giornata intensa fatta di incontro, formazione e gioco. Sabato 1 ottobre, infatti, sarà presentata ufficialmente alla città di Palmi la Golem Software Palmi con la cerimonia che si terrà a partire dalle ore 11 e 30 presso la sala consiliare del Comune di Palmi. Una cerimonia nel corso della quale saranno presentate le atlete, lo staff tecnico e la dirigenza della compagine calabrese che si appresta a vivere il suo secondo consecutivo campionato di Serie A2 dopo l’ottima esperienza della passata stagione.

La squadra del presidente Massimo Salvago e del direttore sportivo Pierangelo Cannatà, affidata alla guida di coach Pasqualino Giangrossi e del secondo Patrizio Okechukwu, oltre alle riconfermate Francesca Moretti (schiacciatrice), Giovanna Tomaselli (schiacciatrice), Ludovica Guidi (centrale), Geraldina Quiligotti (libero) e Alice Barbagallo (libero), conta su ben sette volti nuovi: Luisa Casillo (centrale), Monica Lestini (schiacciatrice), Bryan Kennedy (schiacciatrice), Elisa Zanette (schiacciatrice), Erika Vietti (palleggiatrice), Tiziana Veglia (centrale) e Valeria Caracuta (palleggiatrice).

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Una giornata da vivere tutta d’un fiato e che proseguirà nel pomeriggio quando la Golem sarà di scena sul taraflex della palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi per affrontare una nuova amichevole contro il Volley Marsala compagine che milita in serie B1. Un modo importante per proseguire la preparazione e farsi trovare pronte in vista dell’avvio del Torneo fissato per il prossimo 16 di ottobre. Prima dell’avvio del campionato di serie A2, la Golem Palmi sarà impegnata nella doppia sfida amichevole contro il Volley Soverato: il primo Derby di Calabria è in programma domenica 9 ottobre a Lamezia Terme, la replica mercoledì 12 ottobre a Palmi sempre al PalaSurace.