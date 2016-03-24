La Golem Software Palmi a caccia di punti pesanti

A caccia di punti pesanti. Lavora sodo la Golem Software Palmi impegnata a preparare al meglio il prossimo turno di campionato che si giocherà in anticipo nella serata di venerdì.

Dopo la pausa osservata dal campionato di serie A2 che nel week end scorso ha visto disputarsi le finali di Coppa Italia, la squadra di coach Giorgio Draganov si è radunata già da lunedì scorso alla palestra provinciale “Mimmo Surace” in vista della trasferta di Olbia. Un crocevia molto importante per le ragazze della Golem, ben consapevoli dell’importanza del prossimo match.

La sfida di Olbia contro l’Entu

Ad attendere la Golem al “GeoPalace” di Olbia le padroni di casa della Entu Olbia che precedono in classifica di quattro lunghezze proprio la Golem Palmi.

La squadra del presidente Massimo Salvago, alla sua prima esperienza in serie A2, ha raccolto fino ad oggi 27 punti: una eventuale vittoria in terra Sarda permetterebbe di accorciare in classifica sulla Entu portandosi ad una sola lunghezza dalla squadra di coach Ivan Iosi e, al contempo, dato molto importante per il proseguo della stagione, di allungare in maniera sostanziale sulla Clendy Aversa che nell’anticipo di giornata è stata sconfitta dalla Saugella Monza.

L’attuale vantaggio delle calabresi sulle campane, tre punti, non mette ancora al riparo dai play out la compagine di Palmi, che deve allungare di almeno altre due lunghezze per evitare la lotteria dei play out.

Il momento della Golem dopo l’ultimo turno

Lo Golem viene da una buona prestazione registrata nell’ultimo turno di campionato prima della pausa per le finali di Coppa Italia.

Nonostante la sconfitta, infatti, maturata al termine di una gara entusiasmante persa per due set a tre contro la myCicero Pesaro, la Golem si è dimostrata in palla al cospetto di una delle compagini più lanciate del torneo, riuscendo a conquistare comunque un buon punto dinanzi al pubblico di casa, che ha tributato applausi ed ovazioni a Ramona Aricò e compagne.

La gara tra Entu Olbia e Golem Software Palmi valevole per la decima giornata del girone di ritorno è in programma venerdì 25 marzo alle ore 20 e 30 al GeoPalce di Okbia e sarà diretta dagli arbitri Maurizio Merli e Frederick Moratti.