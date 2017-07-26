Sabato 29 luglio giochi giganti, sport di squadra e assaggi delle novità 2017 al Chiosco La Suerte di Scilla per grandi e piccini

Da Nord a Sud, da Est a Ovest, il tour de “La grande estate italiana” arriva il 29 luglio a Scilla (RC).

Promosso da Sammontana, lo storico marchio di “gelati all’italiana”, il tour itinerante per l’Italia, partito il 24 giugno e con ultima tappa prevista per il 27 agosto, raggiunge così il litorale calabrese per portare una ventata di divertimento, sport di squadra, gusto e freschezza, il tutto in formato maxi.

L’appuntamento è previsto per la giornata di sabato 29 luglio presso il Chiosco La Suerte di Scilla (Via Cristoforo Colombo).

Da mattina a sera, grandi e piccini potranno divertirsi durante mega sfide di calcio balilla su un biliardino lungo 8 metri, match di beach volley con palla gigante nel campo brandizzato Sammontana e corse all’interno di una grande bolla di 2 metri di diametro, rotolando magicamente sull’acqua.

Spensieratezza e allegria diventano così davvero grandi!

Se non bastasse, a merenda, gelati Sammontana per tutti con la possibilità di assaggiare e degustare alcune delle novità della stagione 2017, come Amando, il gelato al latte di mandorla, il Cono Cinque Stelle Pistacchio e i tutti i grandi classici Sammontana.

Una giornata davvero memorabile e che si chiuderà con tante foto ricordo, mega selfie e gadget.

Per maggiori informazioni e per scoprire quale sarà la prossima tappa del tour Sammontana, è possibile visitare il sito www.sammontana.it