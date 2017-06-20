La IV Edizione di “Rock’n’roll in the summer”

Organizzato dall’Associazione Culturale Laboratori Musicali ed in collaborazione con lo studio di registrazione “LM Recording Studio”, sabato 24 Giugno a Spazio Lupardine si svolgerà la 4° edizione del “Rock’n’Roll in the Summer”, la manifestazione dedicata alla musica Rock inedita che ha visto passare, negli ultimi tre anni, svariate band calabresi e siciliane.

«Ci rincontriamo all’appuntamento sulla splendida Collina di Pentimele, in via Lupardini (la strada che sale fino agli storici Fortini di Pentimele) per professare insieme il Rock’n’Roll vero ossia quello stile di vita e quel genere musicale lontano da mafie, massonerie e politica» chiarisce Teresa Mascianà musicista reggina e presidente dell’associazione organizzatrice, che quest’anno compie i suoi primi 20 anni di attività ininterrotta al servizio della musica. Anche quest’anno si vuol dare il benvenuto all’estate con sane vibrazioni Rock. Il Festival, per questa 4° edizione, sarà strutturato un po’ diversamente dalle precedenti: la carrellata dei gruppi sarà più ridotta ma, allo stesso tempo, si darà più spazio alle performance. Inoltre tra gli ospiti ci saranno gli UZEDA, storica band catanese che ha portato il Rock’n’roll del Sud Italia per tutto il mondo. «Gli UZEDA sono un’icona – dichiara la Mascianà – non soltanto per grande bravura e un suono che li caratterizza da sempre, ma anche per aver professato il credo del Rock’n’roll per tanti anni, mantenendo sempre unita la stessa band, cosa che diventa sempre più rara nella scena musicale oggigiorno».

Programma

24 Giugno quindi: dalle 20.00 AREA B Perdido Cook Sound System: insieme in console DJ Alex Perdido ai dischi e Paolo Manipura alle Pentole… preparato in tempo reale tra food live e AfroJazz, funk, rock & reggae dalle 21.00 MAIN STAGE Start per i 3 progetti musicali inediti di tutto rispetto con una solo matrice in comune L’INDIE-ROCK. LINE UP: GROG, MY DARKEST EYE, UZEDA.