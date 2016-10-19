La Mediterranea in prima linea alla manifestazione contro la violenza sulle donne
L'ateneo reggino partecipa alla giornata del 21 ottobre ed esprime vicinanza e solidarietà alla giovane vittima di Melito Porto Salvo
19 Ottobre 2016 - 12:18 | di Redazione
L’Università Mediterranea di Reggio Calabria partecipa alla giornata di mobilitazione del prossimo 21 ottobre a Reggio Calabria contro la violenza sulle donne e per il rispetto della dignità umana.
Tutte le componenti accademiche esprimono vicinanza e solidarietà alla giovane vittima di Melito Porto Salvo, attraverso una reazione composta e decisa per affermare la libertà e la possibilità di crescita civile nei nostri territori.
La violenza di genere costituisce una grave realtà di retaggi culturali barbari e primitivi che non risparmiano nemmeno adolescenti indifesi.
L’Università, impegnata nel percorso di formazione delle giovani generazioni, è consapevole che la coscienza civile, basata sul rispetto della persona, è condizione indispensabile per la Calabria e per una società più libera e avanzata.
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