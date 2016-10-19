City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

La Mediterranea in prima linea alla manifestazione contro la violenza sulle donne

L'ateneo reggino partecipa alla giornata del 21 ottobre ed esprime vicinanza e solidarietà alla giovane vittima di Melito Porto Salvo

19 Ottobre 2016 - 12:18 | di Redazione

Immagine di repertorio contro la violenza sulle donne

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria partecipa alla giornata di mobilitazione del prossimo 21 ottobre a Reggio Calabria contro la violenza sulle donne e per il rispetto della dignità umana.

Tutte le componenti accademiche esprimono vicinanza e solidarietà alla giovane vittima di Melito Porto Salvo, attraverso una reazione composta e decisa per affermare la libertà e la possibilità di crescita civile nei nostri territori.
La violenza di genere costituisce una grave realtà di retaggi culturali barbari e primitivi che non risparmiano nemmeno adolescenti indifesi.

L’Università, impegnata nel percorso di formazione delle giovani generazioni, è consapevole che la coscienza civile, basata sul rispetto della persona, è condizione indispensabile per la Calabria e per una società più libera e avanzata.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Università Mediterranea Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?