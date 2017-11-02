La mostra itinerante della Carta Costituzionale fa tappa a Reggio Calabria

Lunedì 6 novembre la presentazione a Palazzo San Giorgio e il taglio del nastro a Palazzo Alvaro: la terza tappa è dedicata all'articolo 3 e all'Eguaglianza

A settanta anni dalla nascita della Costituzione della Repubblica Italiana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende rinnovare e sottolineare l’amore e il rispetto per la nostra Carta costituente. Il progetto Il Viaggio della Costituzione porta la Carta Costituzionale fisicamente e idealmente ancora più vicina a tutti gli italiani, attraverso un viaggio in dodici città italiane, creando uno spazio rappresentativo e aperto ai cittadini, con approfondimenti grafici e multimediali, frasi di personaggi chiave della nostra storia e della nostra cultura.

L’appuntamento è per lunedì 6 novembre 2017, alle ore 11.30, la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ospiterà la conferenza stampa di presentazione della mostra “Il Viaggio della Costituzione”.

Gli interventi alla conferenza stampa

Alla conferenza stampa interverranno la Prof.ssa Patrizia Gabrielli – Componente del Comitato storico scientifico per gli Anniversari di interesse nazionale, il sindaco Giuseppe Falcomatà e il Prefetto Michele Di Bari.

A seguire, alle ore 12, 00, presso Palazzo Alvaro sede della Città Metropolitana, alla presenza delle autorità convenute, avverrà il taglio del nastro della mostra che sarà aperta gratuitamente ai cittadini fino al 26 novembre.

Un viaggio in dodici città, un articolo per tappa

Il progetto “Il Viaggio della Costituzione” porta la Carta Costituzionale fisicamente e idealmente ancora più vicina a tutti gli italiani, attraverso un viaggio in dodici città scelte per ospitare uno spazio rappresentativo e aperto ai cittadini, allestito con approfondimenti grafici e multimediali, frasi di personaggi chiave della nostra storia e della nostra cultura.

Reggio Calabria accoglie la terza tappa dedicata all’articolo 3 e al tema “Eguaglianza”.

A ciascuna delle dodici città italiane protagoniste del viaggio è associato infatti uno dei primi dodici articoli recanti i principi fondamentali e il tema cardine ad esso ispirato.