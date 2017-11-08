Cenide Sitting Volley Villa San Giovanni, una realtà che inorgoglisce l’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Lo sport accessibile a tutti, prezioso elemento formativo e aggregativo, non solo per normodotati, e non solo per diversamente abili, ma per tutti, uniti in un’unica squadra. Ecco che le disparità e le difficoltà della vita quotidiana si annullano sul campo da gioco.

Raffaele Battaglia, Presidente della società, lavora alacremente per sviluppare attività sociali e di promozione dello sport.

La Nazionale si allena in riva allo Stretto

Promozione che coinvolge tutto il territorio quando la Nazionale di Sitting Volley sbarca a Villa.

E il Sindaco Giuseppe Falcomatà, col suo Delegato allo Sport Demetrio Marino, è stato ben lieto di concedere, oltre al patrocinio dell’ente, anche i nuovi locali della palestra scolastica dell’alberghiero “Ipalb Tur” e del “Repaci – Nostro”, per permettere alla Nazionale di allenarsi in vista degli europei di Croazia che si svolgeranno dal 16 al 19 novembre.

Occhi puntati allo sport, quelli dell’Amministrazione di Palazzo Alvaro, quale motore di sviluppo e di formazione emotiva e psicofisica, e importante tramite di valori importantissimi, tanto più nel caso specifico.

“Una piena condivisione di valori – sono le parole del Delegato Marino – e uno sprone a proseguire su questa strada in sinergia con le associazioni cercando di valorizzare e promuovere lo sport territoriale a livelli nazionali. Questo il significato della collaborazione dell’Ente Metropolitano perché la Nazionale potesse allenarsi in riva allo Stretto in vista del prossimo importante impegno. L’Amministrazione Falcomatà intende accendere i riflettori sul nostro splendido territorio anche attraverso lo sport, a questo è servito l’incontro delle scorse settimane tra il Sindaco e il Presidente Nazionale Fipav, Cattaneo e, soprattutto, accenderli su sport considerati minori ma che hanno dentro sé la forza di valori e sentimenti positivi come passione, accoglienza, aggregazione, collaborazione, sostegno. Ciò che mi preme sottolineare è che la Cenide Sitting Volley, e questo genere di discipline, ha, da parte della Città Metropolitana, la piena e identica considerazione degli sport più seguiti, così come merita”.

Nuovi progetti con la Città Metropolitana

E nei giorni scorsi un altro proficuo incontro tra il Consigliere Delegato Marino e il presidente Battaglia per mettere in campo progetti condivisi che servano a promuovere e valorizzare lo sport e implementare strutture sportive esistenti sul territorio della MetroCity.

Fonte: Ufficio Stampa Città Metropolitana di Reggio Calabria