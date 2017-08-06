#noveanninsieme, #lastorianonsicambia. E ancora #lastoriaciinsegna. Sono gli hashtag che impazzano sui social per promuovere l’estate 2017 del lido Cala Azul Beach Music.

Tre tag che lo staff del lido di Marina di San Lorenzo ha voluto utilizzare per ricordare il lavoro fatto in tutti questi anni, le migliaia di persone coinvolte e soprattutto la passione ed entusiasmo che animano da ben nove stagioni le serate del Cala Azul, per quest’anno ancora una volta rinnovato nel design e nei materiali.

“La stagione è già partita alla grande con la serata indimenticabile di inaugurazione del 17 giugno, special guest il Dj & live percussions show Alex Guesta, artista di calibro internazionale – spiega il direttore artistico del Cala Azul Beach Music Salvatore Sarica – L’estate 2017 sarà migliore di quella passata. La parola d’ordine rimane sempre ‘stupire’. Adesso puntiamo all’organizzazione della nostra serata di punta, ovvero la notte delle stelle del 10 agosto”.

La notte delle stelle del 10 agosto

Un evento che si presenta da solo e che sarà difficile da dimenticare vista la presenza di un ospite d’eccezione.

“Siamo fieri ed orgogliosi di poter ufficializzare la presenza del grande Michael Feiner all’interno dei nostri locali. Un’artista internazionale, musicista di spessore che collabora con i migliori dj del mondo. Tra una settimana sarà ospite al festival di musica elettronica “Tomorrowland”. Dopo di che al suo rientro dal Belgio sarà nostro ospite”.

Michael Feiner, ospite internazionale della serata

Il dj/produttore svedese Michael Feiner è diventato famoso grazie alla sua hit “Mantra” e per la collaborazione con Axwell e Sebastian Ingrosso per la produzione di “Together” e per “Fairplay (Let There Be Love)” con Markus Gardeweg, “In Your Eyes” and “Flash In The Night” con The Attic.

“Vorremmo che anche quest’anno i nostri ospiti abbiamo un bel ricordo della notte delle stelle – continua Sarica – Vogliamo creare qualcosa di unico e speciale”. Intanto continuano le domeniche pomeriggio con animazione ed aperitivo delle 18:00 e i ‘Saturday Night” in attesa dei preparativi per il grande evento estivo targato “Cala Azul”.

Gli altri protagonisti della serata

“Alla ‘notte delle stelle’ parteciperanno come sempre, al fianco dello staff del Cala Azul e dei diversi gruppi organizzativi della ionica anche le organizzazioni “Deep”, “Share”, “Miami club privee”, “The Gentleman” e “Elite”.

Sarà uno show pazzesco che coinvolgerà oltre 5.000 giovani.

Alla ‘notte delle stelle’ parteciperà anche un altro grande artista. Per ora però il direttore artistico Sarica non si sbilancia e mantiene il nome rigorosamente top secret. Ad animare l’evento ci sarà anche “Progetto Salsa” e “Etoile Dance” con una zona caraibica a cura di Nino D’Amico.

Sarà, come è sempre stato, un evento da segnare in rosso nel calendario. Una ‘notte delle stelle’ unica.

#noveanninsieme, #lastorianonsicambia #lastoriaciinsegna.