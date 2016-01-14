La notte nazionale del Liceo Classico al Campanella
Poesie in metrica in latino e greco, musica, danza, mostre e laboratori di chimica e fisica: il liceo apre alla città per una serata
14 Gennaio 2016 - 19:44 | di Vincenzo Comi
15.01.2016. E’ questa la data in cui si svolgerà in ben 235 licei dislocati in tutta Italia la “Notte Nazionale del Liceo Classico”.
Dalle ore 18:00 alle ore 24:00, infatti, gli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa (tra i quali si ritrova il rinomato Liceo Classico Campanella di Reggio Calabria) , spalancheranno le porte alla cittadinanza intera: dai più giovani ai più anziani, da coloro che entreranno a far parte di questa grande famiglia a coloro che hanno ricevuto il diploma molto tempo prima. Questo progetto è stato promosso in Italia l’anno scorso dall’ AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica) ed ha riscontrato molto successo, di conseguenza è stato riproposto per la seconda volta con lo scopo di coinvolgere ancora una volta le diverse città italiane in numerosi eventi culturali.
Nel Liceo reggino , in particolare, all’ interno dell’ Aula Magna “Diego Vitrioli” e in contemporanea nei vari laboratori e nelle varie aule si potrà assistere alla lettura di poesie in metrica in latino e greco, diverse esibizioni musicali e canore da parte di studenti ed ex-studenti della scuola, esibizioni di danza , mostre, dimostrazioni nei laboratori di chimica e fisica e molto altro ancora.
Una serata, insomma, che non dispenserà dalle sorprese e che avrà come obiettivo primo quello di dire a gran voce “Viva il Liceo Classico!”
Riccardo Santostefano IV A Classico…ma non troppo!
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