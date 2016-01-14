La notte nazionale del Liceo Classico al Campanella

Poesie in metrica in latino e greco, musica, danza, mostre e laboratori di chimica e fisica: il liceo apre alla città per una serata

15.01.2016. E’ questa la data in cui si svolgerà in ben 235 licei dislocati in tutta Italia la “Notte Nazionale del Liceo Classico”.

Dalle ore 18:00 alle ore 24:00, infatti, gli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa (tra i quali si ritrova il rinomato Liceo Classico Campanella di Reggio Calabria) , spalancheranno le porte alla cittadinanza intera: dai più giovani ai più anziani, da coloro che entreranno a far parte di questa grande famiglia a coloro che hanno ricevuto il diploma molto tempo prima. Questo progetto è stato promosso in Italia l’anno scorso dall’ AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica) ed ha riscontrato molto successo, di conseguenza è stato riproposto per la seconda volta con lo scopo di coinvolgere ancora una volta le diverse città italiane in numerosi eventi culturali.

Nel Liceo reggino , in particolare, all’ interno dell’ Aula Magna “Diego Vitrioli” e in contemporanea nei vari laboratori e nelle varie aule si potrà assistere alla lettura di poesie in metrica in latino e greco, diverse esibizioni musicali e canore da parte di studenti ed ex-studenti della scuola, esibizioni di danza , mostre, dimostrazioni nei laboratori di chimica e fisica e molto altro ancora.

Una serata, insomma, che non dispenserà dalle sorprese e che avrà come obiettivo primo quello di dire a gran voce “Viva il Liceo Classico!”

Riccardo Santostefano IV A Classico…ma non troppo!