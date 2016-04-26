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La pioggia non ferma il debutto di Chiara e Martina

Freddo e pioggia non fermano il pubblico di Corigliano per il primo concerto delle quindicenni reggine, con band, presentatrice e cabarettista

26 Aprile 2016 - 19:49 | di Pasquale Romano

Martina Scarpari, del duo Chiara e Martina, al debutto del tour

Debutto bagnato per le gemelle Chiara e Martina che a Corigliano Calabro, ieri sera, hanno dato il via al tour promozionale “Una Storia Importante”, il primo della loro giovane carriera musicale.

Nonostante il freddo e la pioggia, il pubblico coriglianese ha riempito Piazza San Francesco per tutta la durata del concerto, godendosi il meglio del repertorio musicale che ha caratterizzato il percorso delle talentuose quindicenni reggine.

Tantissimi i fan che, in una serata tutt’altro che primaverile, hanno sfidato le intemperie e hanno raggiunto la piazza cosentina per assistere alla prima di questo nuovo progetto musicale realizzato con la direzione artistica del M° Christian Cosentino e la supervisione del M° Vince Tempera.
A Corigliano, Chiara e Martina hanno dato l’ennesima prova della loro maturità artistica, regalando emozioni al pubblico presente e tenendo il palco per oltre due ore di concerto, come solo i grandi cantanti sanno fare.

Ad accompagnarle per tutta la serata ci hanno pensato la bella presentatrice Erica Cunsolo e il simpatico cabarettista Paolo Martino che, insieme ai musicisti della Chiara&Martina’Band, hanno fatto da cornice ad uno spettacolo che ha saputo conquistare anche il maltempo.

Sui social, questa mattina, le prime reazioni dei fan di Chiara e Martina che hanno condiviso video e foto della serata, accompagnati dal commento – emozionato – dello staff di due ragazze che con la loro bravura continuano a stupire anche chi le ha sempre seguite in questa loro intensa “storia importante”.

Chiara e Martina Scarpari al debutto del tour Una Storia Importante a Corigliano Calabro

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