La pizza Margherita compie 125 anni

di Alessandro Sica – E’ il compleanno della Margherita, che compie 125 anni. La pizza è la parola italiana più conosciuta all’estero, seguita da cappuccino, spaghetti e dall’espresso.

La margherita è ora di gran lunga la preferita nel mondo, dove i maggiori ‘mangiatori’ sono diventati gli Stati Uniti, che fanno registrare il record mondiale dei consumi, quasi il doppio di quella degli italiani, che si collocano al secondo posto. Nata nel giugno 1889 i suoi condimenti, pomodoro, mozzarella e basilico, rappresentano la bandiera italiana e racchiudono il segreto di com’è nato il celebre piatto.

Una lettera del capo dei servizi di tavola dei Savoia, Camillo Galli, documenta che nel giugno del 1889 convocava il cuoco Raffaele Esposito della pizzeria Brandi al Palazzo di Capodimonte, residenza estiva della famiglia reale, perché preparasse per la Regina Margherita le sue famose pizze, da qui il suo nome.

Oggi possiamo quindi festeggiare il tricolore anche seduti comodamente a tavola.