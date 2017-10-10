La Polisportiva Futura di Motta San Giovanni alla ricerca di un palazzetto
Il Botteghelle è chiuso per lavori nel weekend: la Futura di Motta San Giovanni potrebbe giocare fuori provincia la sfida con il Real Parco Palermo
10 Ottobre 2017 - 15:24 | di Eva Curatola
La partita di sabato tra Futura e Real Parco Palermo ad oggi non si sa dove potrà essere disputata.
L’indisponibilità del Botteghelle, chiuso nel Week end per lavori, porterà la Futura di Motta San Giovanni a giocare, quasi sicuramente, fuori provincia.
I dirigenti sono alla ricerca di un palazzetto che possa essere libero sabato prossimo alle 17.00. Probabile che si debba giocare a Vibo, Catanzaro o addirittura a Cosenza.
Il Real Parco, interpellato, non ha accettato lo spostamento della gara alla domenica, cosa che avrebbe consentito l’utilizzo del palazzetto del rione Modena a Reggio.
Comunque vada a finire senza dubbio il disagio sarà notevole oltre che per la squadra anche per i tifosi che non la potranno seguire con facilità.
Nino Mallamaci a proposito “Certo che la passione con tutti questi disagi potrebbe lasciare spazio alla delusione. L’unica cosa che ci fa continuare è la speranza a breve di tornare a casa. Troveremo anche questa volta la soluzione anche se con aggravio sempre maggiore di spese”.
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