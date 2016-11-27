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La Polisportiva Futura pareggia 7 – 7 con il Bernalda

La Futura gioca con le maglie del Catanzaro C5 in segno di solidarietà, in un palazzetto gremito a Bernalda: una partita spettacolare dai due volti

27 Novembre 2016 - 09:31 | di Redazione

Polisportiva Futura in campo a Bernalda con le maglie del Catanzaro C5

La Futura oggi è come ampiamente noto in campo con le maglie del Catanzaro c 5 per dimostrare vicinanza e solidarietà alla formazione Catanzaro dopo la decisione di ritirarsi da tutti i campionati di calcio a 5 .

Partita disputata in un palazzetto gremito con un tifo assordante che non si è fermato nemmeno quando la Futura conduceva per 5 a 1 poco prima della fine del primo tempo.

La ripresa inizia sul 5 a 2 e dopo 2 minuti un rigore generoso respinto da Martino ma ribadito in rete fa iniziare una rimonta nel primo tempo insperata del Bernalda che a 10 dalla fine si porta addirittura sul 6 a 5 con la Futura costretta a rinunciare a Gil per una espulsione anche essa discutibile.

La partita spettacolare si conclude sul 7 pari con una Futura costretta ad inseguire anche per il pareggio finale.

Un pari che non soddisfa la squadra oggi in giallorosso per come è maturata e lascia l’amaro in bocca dopo un primo tempo praticamente perfetto ed una ripresa scellerata.

Complimenti al Bernalda ed un grazie al Presidente ed alla società per l’ospitalità.

BERNALDA – POL FUTURA 7 a 7

Marcatori 3 ECELESTINI 2 VOTANO 2 GIL

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Polisportiva Futura Calcio a 5
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