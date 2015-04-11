La rassegna Calabria d’Autore presenta “L’odore del mare”

Oggi, alle ore 18:30, presso la Stazione FS di Santa Caterina di Reggio Calabria, sede dell’Associazione “Incontriamoci Sempre”, Calabria d’Autore incontra Pasqualino Placanica, autore di “L’odore del mare” (Disoblio Edizioni). La serata sarà condotta da Antonio Calabrò (Scrittore) e Francesca Rappoccio (Insegnante). L’ODORE DEL MARE: Uno scrittore reggino di successo, Ermete De Salvo, incontra la misteriosa Giulia in un luogo pieno di storia e di magia, iniziando un viaggio fantastico per una città millenaria nel corso del quale incontra strani personaggi. Ambientato a Reggio Calabria, L’odore del mare è un romanzo che fa scoprire una città invisibile, come la vede soltanto chi la sente sotto pelle. PASQUALINO PLACANICA è nato e vive a Reggio Calabria. Blogger su Liberopensatore (paplaca.blogspot.it), collabora con il giornale online Zoomsud.it. Di professione macchinista ferroviere. Scrive anche con lo pseudonimo di “Paplaca”. Ha pubblicato: Storie rriggitane