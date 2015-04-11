La rassegna Calabria d’Autore presenta “L’odore del mare”
La rassegna Calabria d'Autore incontra Pasqualino Placanica e il romanzo L'odore del mare, viaggio fantastico in una Reggio Calabria invisibile, alla Stazione FS di Santa Caterina
11 Aprile 2015 - 14:53 | di Federica Geria
Oggi, alle ore 18:30, presso la Stazione FS di Santa Caterina di Reggio Calabria, sede dell’Associazione “Incontriamoci Sempre”, Calabria d’Autore incontra Pasqualino Placanica, autore di “L’odore del mare” (Disoblio Edizioni). La serata sarà condotta da Antonio Calabrò (Scrittore) e Francesca Rappoccio (Insegnante). L’ODORE DEL MARE: Uno scrittore reggino di successo, Ermete De Salvo, incontra la misteriosa Giulia in un luogo pieno di storia e di magia, iniziando un viaggio fantastico per una città millenaria nel corso del quale incontra strani personaggi. Ambientato a Reggio Calabria, L’odore del mare è un romanzo che fa scoprire una città invisibile, come la vede soltanto chi la sente sotto pelle. PASQUALINO PLACANICA è nato e vive a Reggio Calabria. Blogger su Liberopensatore (paplaca.blogspot.it), collabora con il giornale online Zoomsud.it. Di professione macchinista ferroviere. Scrive anche con lo pseudonimo di “Paplaca”. Ha pubblicato: Storie rriggitane
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie