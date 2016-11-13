‘La rivoluzione ungherese del 1956 tra aspetti storici e filatelici’
Venerdì 25 novembre a Reggio Calabria annullo filatelico e conferenza sulla rivoluzione ungherese del 1956 con l'Alto Patronato dell'Ambasciata di Ungheria
13 Novembre 2016 - 11:07 | di Redazione
Con l’Alto Patronato dell’Ambasciata di Ungheria,venerdì 25 novembre 2016, ore 16,00 presso il Palazzo delle Poste, Via Nicola Miraglia 14 di Reggio Calabria si svolgerà la manifestazione avente come tema “La rivoluzione ungherese del 1956 tra aspetti storici e filatelici”.
Il programma della giornata prevede l’annullo filatelico (ore 15,30) ed un’apposita conferenza sul tema in argomento al quale parteciperanno studiosi su tali aspetti.
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