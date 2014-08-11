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La settimana di ferragosto…passala con i MATTANZA!

Tre serate, tre piazze e tanta musica popolare: il mini tour dei Mattanza nella settimana di Ferragosto, con ingresso libero

11 Agosto 2014 - 10:22 | di Redazione

Da domani parte il mini tour dei Mattanza. In occasione della settimana di ferragosto il gruppo musicale capitanato da Mimmo Martino scende nella piazze reggine per incontrare e far ballare tutti al ritmo di ‘Mattanza’. TRE GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE: Martedi 12 agosto, Laganadi, piazza Livarelle, ospiti del DEAFEST ore 22.30Mercoledi 13 agosto, Cannitello, Lungomare, I sagra dell’arancino ore 21Venerdi 15 agosto, Condofuri, piazza Regina pacis, festa della Madonna Regina della Pace 21.30  Per tutti gli spettacoli l’ingresso è libero “Un popolo senza Storia è come un albero senza Radici, è destinato a Morire!

” Riscopriamo la nostra Storia e le nostre Radici con la buona musica, quella dei MATTANZA!

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