La Sosta’: a Villa San Giovanni la presentazione del disco ‘Someday it Happens’ del bluesman reggino Fabrizio Canale

Domenica 27 aprile 2014 alle ore 21:00 presso La Sosta, locale di riferimento per la musica blues e jazz in Calabria, Fabrizio Canale presenterà in anteprima nazionale il suo primo album “Someday it Happens”.Durante la serata, Fabrizio Canale eseguirà dal vivo, in formazione da “One Man Band”, i brani da lui composti e contenuti nel CD. Sarà affiancato, per alcuni pezzi, dai musicisti cha hanno collaborato con lui per la registrazione dell’album: Domenico Canale (armonica e voce), Rodolfo Megale (chitarra), Antonio Moscato (basso), Francesco “Marvin” Procopio (organo Hammond), Raffaele Pizzonia (batteria).Someday it Happens è il primo lavoro discografico professionale del giovane bluesman reggino, da qualche anno trasferitosi a Torino per fare della musica il proprio mestiere. Dopo numerose esibizioni in locali italiani e in importanti Festival in Italia (Ferrara Buskers Festival 2011 e 2012, Naskers 2012, Blues Made in Italy 2013, Tabularasa 2013) e all’estero (Bluesroads 2012, Galicjia Blues Festival 2012, Bluesroads 2013) inizia a lavorare alla produzione del suo primo album che è il naturale sviluppo della primissima raccolta di inediti “Á rebours”, una sorta di “greatest hits realizzato prima di diventare famoso” e in cui sono presenti suggestioni musicali e ispirazioni tematiche che diventeranno la traccia delle successive composizioni.

Il disco, registrato e prodotto interamente a Reggio Calabria, è stato realizzato grazie ai contributi dei raisers (sostenitori) che si sono raccolti intorno al progetto musicale presentato da Fabrizio Canale tramite il sito di crowdfunding MusicRaiser, raggiungendo, e superando, l’obiettivo minimo.

L’appuntamento con la stampa è previsto per sabato 26 aprile alle ore 12:00 a piazza S.Giorgio al Corso (Reggio Calabria) per una conferenza stampa fuori dalle regole: Fabrizio Canale, accompagnato dai suoi strumenti e dalla sua inseparabile valigia di cartone, racconterà, tra un blues e l’altro, la sua avventura da One Man Band, le fatiche e le gioie che hanno accompagnato la realizzazione del disco e inviterà pubblico, giornalisti, amici e passanti alla presentazione ufficiale di Someday it Happens, domenica 27 aprile 2014 a La Sosta (Villa S.Giovanni) promettendo un live travolgente, esplosivo e piccante.