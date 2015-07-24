La Stella Marina si colora per L’Holi Party

di Didi Labate – Nella religione induista, per celebrare l’avvento della primavera, si festeggia l’Holi. Per simboleggiare la rinascita della vita dopo l’inverno gli induisti esplodono in un mix di colori, danze e canti. Questa meravigliosa celebrazione ha conquistato anche l’occidente, infatti, da qualche anno a questa parte è nata l’idea dell’ Holi Party; una festa dove tutti i partecipanti sono muniti di polverina colorata che lanciano in aria tutti nello stesso momento per creare un arcobaleno di colori e divertimento!

Anche il Lido Stella Marina di Pentimele cavalca l’onda dell’Holi Party, infatti, il 23 luglio alle ore 15.01 ha dato inizio alla sua serie di eventi estivi che si svolgeranno in riva al mare. Ogni partecipante è stato munito all’entrate del lido di un sacchetto di coloratissima polvere di colore atossica, anallergica ed eco-friendly che, in seguito, ha disperso nell’aria al ritmo di musica sulle note dei DJ Angelo Zagarella, Claudio Polimeni e Fabio Condello accompagnati dal vocalist Alex Tripodi e l’Animatore (con la a maiuscola) simbolo della Stella Marina: Max Off.

Dopo che tutti avevano consumato il colore si è continuato a ballare in riva finchè il tempo lo ha consentito; La Stella Marina apre così la sua stagione estiva all’insegna della musica, colori e divertimento!