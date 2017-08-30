L’associazione Civitas Solis presenta – per giovedì 31 agosto – la speciale caccia al tesoro “Locri: tra storia e leggenda“. Un evento carico di sorprese, divertimento e colpi di scena: tappe in cui si ricorderanno i nomi più noti della Magna Grecia, che reciteranno gli indizi alle squadre partecipanti e vestiranno i costumi dell’epoca, ricchi premi, giochi in acqua, prove di intelligenza e di abilità e rinfresco finale.

Con patrocinio del Comune di Locri e del Comune di Sant’Agata del Bianco, la caccia al tesoro si aprirà con il raduno delle ore 17.00, in cui verranno illustrate le regole della gara e assegnati degli speciali bonus alle squadre che avranno effettuato ( e dimostrato) il maggior numero di download dell’app step.green.

L’iniziativa è stata infatti inserita all’interno del progetto transnazionale STEP, acronimo di “Societal and political engagement of young people in environmental issues” (l’impegno civico e sociale dei giovani sui temi dell’ambiente), sostenuto dalla Commissione Europea nell’ambito del programma di innovazione tecnologica Horizon 2020.

Il progetto europeo STEP

Step, l’innovativa piattaforma di e-partecipation che consente ai cittadini di confrontarsi sui temi ambientali e di sottoscrivere petizioni online, sta infatti prendendo piede tra i giovani del territorio, e sono sempre più numerose le amministrazioni pronte al dialogo su step.green e svariati i temi affrontati.

Quattro le sedi designate in tutta Europa per la sperimentazione: l’area della Locride in Italia attraverso il coordinamento del Comune di Sant’Agata del Bianco guidato dal sindaco Domenico Stranieri; la Spagna con i Comuni di Valdemoro e Mollet del Valles; la Grecia, con la città di Salonicco e la regione di Creta; la Turchia, con la città metropolitana di Hatay.

Iscrizioni e squadre ammesse

Le iscrizioni per la Caccia al Tesoro possono essere effettuate entro le ore 20.00 di mercoledì 30 agosto presso la sede dell’associazione Civitas Solis, sita nel Centro di aggregazione giovanile in piazza De Gasperi a Locri (entrata lato via Benevento).

Solo le prime 8 squadre potranno partecipare al magnifico evento. Affrettatevi.