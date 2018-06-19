La Tonno Callipo guarda i giovani: mister Agricola visiona atleti U20
Nico Agricola, nuovo responsabile del settore giovanile della Tonno Callipo, valuta circa venticinque giovani U20 al PalaValentia il 20 e 21 giugno
19 Giugno 2018 - 17:12 | di Eva Curatola
Mercoledì 20 e Giovedì 21 Nico Agricola, nuovo responsabile del settore giovanile della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, visiona giovani U20.
L’obiettivo del tecnico abruzzese è quello di valutare gli atleti del settore giovanile giallorosso insieme ad altri provenienti da fuori provincia e regione: sono circa venticinque gli atleti a disposizione per gli allenamenti programmati al PalaValentia.
Di seguito, il programma:
Mercoledì 20.06.18 ore 9.00 – 11.00 1^ Gruppo
ore 11.00 – 13.00 2^ Gruppo
ore 15.30 – 17.30 1^ Gruppo
ore 17.30 – 19.30 2^ Gruppo
Giovedì 21.06.18 ore 9.00 – 11.00 1^ Gruppo
ore 11.00 – 13.00 2^ Gruppo
Fonte: Ufficio Stampa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
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