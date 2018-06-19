Mercoledì 20 e Giovedì 21 Nico Agricola, nuovo responsabile del settore giovanile della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, visiona giovani U20.

L’obiettivo del tecnico abruzzese è quello di valutare gli atleti del settore giovanile giallorosso insieme ad altri provenienti da fuori provincia e regione: sono circa venticinque gli atleti a disposizione per gli allenamenti programmati al PalaValentia.

Di seguito, il programma:

Mercoledì 20.06.18 ore 9.00 – 11.00 1^ Gruppo

ore 11.00 – 13.00 2^ Gruppo

ore 15.30 – 17.30 1^ Gruppo

ore 17.30 – 19.30 2^ Gruppo

Giovedì 21.06.18 ore 9.00 – 11.00 1^ Gruppo

ore 11.00 – 13.00 2^ Gruppo

Fonte: Ufficio Stampa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia