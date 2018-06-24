Al Jamboree del minibasket a Montecatini dal 5 all'8 luglio la Calabria sarà rappresentata da quattro atleti e dall'istruttrice reggina Teresa Nicosia

Il Settore Minibasket e Scuola della Federazione Italiana Pallacanestro, organizza il Jamboree, manifestazione nazionale che si svolgerà nella città di Montecatini. Alla kèrmesse parteciperanno 12 squadre; ogni squadra sarà composta da 10 giocatori, tutti nati nell’anno 2006 e regolarmente iscritti al Settore Minibasket della Fip per l’anno sportivo in corso. La Calabria verrà rappresentata da quattro atleti ed un istruttrice e sarà affiancata alla regione Sicilia che parteciperà con 6 atleti ed un istruttore.

Calabria e Sicilia,infatti, formeranno un unico team di 10 atleti. L’istruttrice che accompagnerà i mini-atleti Calabresi sarà la reggina Teresa Nicosia. Sono quattro, invece, i rappresentanti in scena: due ragazzi e due ragazze.

Dal Pgs Oradonbosco di Reggio Calabria giocherà la giovane Noemi Perrelli. Il fattore in rosa, sarà assicurato anche da Cosenza grazie alla presenza di Claudia Montemurro della Chicos Basket.

Il fresco campione di Calabria Under 13 con la canotta della Viola Reggio Calabria, Andrea Surace, invece, rappresenterà gli atleti della maschile in compagnia di Gabriele Guarnieri mini atleta giallo-rosso della Smaf Catanzaro.

I partecipanti arriveranno a Montecatini Giovedì 5 luglio per giocare e divertirsi fino a Domenica 8 luglio 2018.