La conclusione dell’anno scolastico è alle porte e serve più di un brindisi per la tua promozione.

Ti mettiamo a disposizione musica e karaoke, un menù interamente personalizzato con diverse fasce di prezzo, una sala tutta per te e la tua classe.

L’Hostaria dei Campi, situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. Il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Il ristorante offre, inoltre, la possibilità di accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Per maggiori info chiamaci ai numeri 0965.324003 o 349.3610766