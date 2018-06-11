La via dei Borghi giunge a Bova, la capitale dei Greci di Calabria

Kalabria Experience e Il giardino di Morgana portano La via dei Borghi a Bova: visita guidata tra chiese, rupe del Castello e museo della lingua greco-calabra, con guide locali

Si è conclusa a Bova la prima parte del progetto La via dei Borghi ideato dalle due associazioni Kalabria Experience ed Il giardino di Morgana.

L’iniziativa patrocinata dal comune di Bova, dalla Città Metropolitana di Reggio e dal Consiglio Regionale della Calabria ha prodotto un ricco programma che ha impegnato i tanti partecipanti nella riscoperta delle bellezze della capitale dei Greci di Calabria.

La visita al borgo: San Leo e la rupe del Castello

La mattina dopo i saluti del sindaco di Bova Santo Casile si è articolata nella parte alta del borgo alla scoperta dei tesori custoditi nella chiesa del Santo patrono, San Leo prima di far tappa sulla rupe dove un tempo insisteva il Castello.

Successivamente la giornata è stata arricchita dalle soste nella Concattedrale della Madonna dell’Isodia e dalla Cappella privata della Madonna del Carmine costruita nel XVII sec. per l’occasione gentilmente aperta al pubblico dalla famiglia Mesiani.

Il pomeriggio tra sentiero e museo greco-calabro

Dopo la pausa pranzo che ha permesso ai curiosi provenienti da ogni angolo della provincia di gustare le tipicità locali ed anche di visitare i negozi dei produttori e degli artigiani, si è dato il via alla parte pomeridiana del programma con l’attraversamento del sentiero della civiltà contadina, la visita alle chiese dello Spirito Santo e di Santa Caterina per concludere il tutto presso il museo della lingua greco-calabra “Gerhald Rohlfs”.

Anche questa volta è stato rispettato uno degli obiettivi del progetto, quello di coinvolgere le guide locali che permettono di trasmettere oltre al bagaglio delle conoscenze anche una particolare carica affettiva verso i luoghi che vengono raccontati. Importantissimo è stato l’apporto in tal senso di Patrizia Romeo e delle giovanissime volontarie del Servizio Civile Nazionale.

Iuntamu gruppo d’interazione locale, 0964.biz e Photo Three sono stati partner dell’iniziativa. Adesso spazio alla condivisione su Instagram delle foto scattate durante la giornata con l’ Hashtag IG_BOVA ed appuntamento alla prossima tappa il 23 settembre a Placanica, tra cielo e terra.