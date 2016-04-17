La Viola vince a Barcellona

Barcellona (Me). Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Con il preziosissimo successo conquistato sul parquet del PalaAlberti in casa della retrocessa Barcellona, la Viola compie un altro passo fondamentale verso la salvezza. Una partita determinata, quella della squadra neroarancio, in cui le motivazioni e la concentrazione hanno avuto la meglio lungo tutto l’arco della partita. Gara mai in discussione per gli uomini di coach Frates che nei primi tre quarti scavano un solco di 23 punti mantenendo costantemente il controllo del match. Sabato sera, l’ultimo atto della regular season: al PalaPentimele la Viola ospita Rieti, diretta avversaria nella corsa salvezza.

TABELLINO

La Briosa Barcellona-Bermè Viola Reggio Calabria 67-90 (16-28/19-24/12-18/20-20)

La Briosa Barcellona: Centanni 6, Pellegrino 10, Fallucca 9, Loubeau 22, Migliori 5, Varotta, Biancini 8, Pettineo 2, MacCaferri 3, Munafò 2. Coach: F. Trimboli.

Bermè Viola Reggio Calabria: Mordente 7, Adegboye 23, Crosariol 3, Brackins 24 Dobbins 8, Costa 4, Lupusor 13, Rullo 8, Pandolfi, Sindoni. Coach F. Frates

Arbtri: Pierantozzi, Rudellat, Maschio.

Fonte: www.violareggiocalabria.it