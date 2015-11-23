La Vis passa anche a Rende e resta sola al comando

Al termine di una gara intensa sul piano fisico e ben giocata da entrambe le squadre la Vis Reggio Calabria espugna il palazzetto polifunzionale di Rende e, approfittando del contemporaneo turno di riposo del Val Gallico, si issa solitaria in vetta alla graduatoria in attesa dello scontro diretto di domenica prossima al PalaBotteghelle. I reggini, trascinati dal miglior Spencer della stagione (terza doppia doppia consecutiva con 22 punti e 13 rimbalzi) e da un solidissimo Warwick, centrano così l’ottava vittoria consecutiva al cospetto di un ottimo Rende. I silani, con i veterani Gallo e Milito sugli scudi, hanno dimostrato di non meritare l’attuale classifica: giocando come ieri scaleranno molto presto posizioni in chiave play off.

La partenza fulminea dei padroni di casa

La partenza dei padroni di casa è fulminea. Gli uomini di coach Carbone vanno subito sul 10-4 con due triple di uno scatenato Gallo (top scorer del match con 27 punti). D’Arrigo e Farina chiamano time out per riordinare le idee e i bianco/amaranto reagiscono con veemenza con un parzialone di 15/0 che li porta avanti di 9 punti (19-10).

Nel secondo quarto Stracuzzi e compagni provano a scappare, ma un ispiratissimo Milito si carica i suoi sulle spalle e all’intervallo lungo si va con gli ospiti avanti di 10 lunghezze (40-30).

Nel terzo periodo i reggini prendono in mano la partita

Nel terzo periodo i reggini prendono in mano le redini della partita e al 28mo raggiungono il massimo vantaggio (57-38), resistendo al veemente finale dei bianco/rossi di casa e amministrando senza eccessivi patemi fino alla sirena finale.

Questo il tabellino della gara:

Bim Bum Basket Rende – Vis Reggio Calabria 64-75

(16-21, 30-40, 45-57)

Bim Bum Basket Rende: Mazzuca 7, Cilento 3, Russo 6, Gallo 27, Milito 19, Carelli 2, Gaglianese, Tenuta, Reda, Chironi, Conte N.E, Parise N.E. Allenatore: Carbone.

Vis Reggio Calabria: Stracuzzi 5, Costantino 2, Lobasso 10, Warwick 23, Spencer 22, Franzò 3, De Stefano, Bonaccorso, Arillotta 10, Gerardis N.E. Allenatori: D’Arrigo/Farina.

Arbitri: Gazzaneo di Castrovillari e Sposato di Cosenza.

Risultati ottava giornata: Botteghelle-Villa 69-62, Catanzaro-Siderno 85-65, Nuova Jolly-Crotone 85-91, Pollino-Lamezia 74-67, Rende-Vis 64-75 (ha riposato Val Gallico).

Classifica: Vis 16, Val Gallico 14, Botteghelle 10, Catanzaro 10, Lamezia* 6, Nuova Jolly 4, Rende 4, Villa* 4, Pollino 4, Siderno* 2, Crotone* 2.

Prossimo turno (28/29 novembre): Villa-Pollino, Siderno-Nuova Jolly, Lamezia-Rende, Vis-Val Gallico, Crotone-Botteghelle (riposa Catanzaro).

*Crotone, Villa, Siderno e Lamezia una gara da recuperare.