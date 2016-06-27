La Volley Val Gallico alle finali nazionali di pallavolo mista Csi
Dal 6 luglio a Montecatini Terme la Volley Val Gallico affronta le Finali Nazionali di Pallavolo Mista Csi, con avversari di grande valore
27 Giugno 2016 - 15:28 | di Redazione
Ormai manca poco, le Finali Nazionali Pallavolo Mista Csi sono alle porte.
Giorno 06/07/2016 a Montecatini Terme avrà inizio una nuova avventura per la Volley Val Gallico, fortemente voluta dall’intero team, dall’allenatore Francesco Borruto, dalla Resposabile del Volley Rossella Tripodi e da tutta la dirigenza Asd Val Gallico nella persona del Presidente Gianluca Califano, del Vice Presidente Domenico Califano e da Nicola Cuzzocrea.
Si parte consapevoli del grande valore degli avversari laddove militano ex giocatori della Lube anni ’90 o del Falconara, ma con tanta voglia di giocare a Pallavolo nuovamente in un contesto Nazionale.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie