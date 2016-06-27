La Volley Val Gallico alle finali nazionali di pallavolo mista Csi

Ormai manca poco, le Finali Nazionali Pallavolo Mista Csi sono alle porte.

Giorno 06/07/2016 a Montecatini Terme avrà inizio una nuova avventura per la Volley Val Gallico, fortemente voluta dall’intero team, dall’allenatore Francesco Borruto, dalla Resposabile del Volley Rossella Tripodi e da tutta la dirigenza Asd Val Gallico nella persona del Presidente Gianluca Califano, del Vice Presidente Domenico Califano e da Nicola Cuzzocrea.

Si parte consapevoli del grande valore degli avversari laddove militano ex giocatori della Lube anni ’90 o del Falconara, ma con tanta voglia di giocare a Pallavolo nuovamente in un contesto Nazionale.