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La Volley Val Gallico alle finali nazionali di pallavolo mista Csi

Dal 6 luglio a Montecatini Terme la Volley Val Gallico affronta le Finali Nazionali di Pallavolo Mista Csi, con avversari di grande valore

27 Giugno 2016 - 15:28 | di Redazione

Pallavolo, la rappresentativa reggina al Trofeo delle Province 2015

Ormai manca poco, le Finali Nazionali Pallavolo Mista Csi sono alle porte.

Giorno 06/07/2016 a Montecatini Terme avrà inizio una nuova avventura per la Volley Val Gallico, fortemente voluta dall’intero team, dall’allenatore Francesco Borruto, dalla Resposabile del Volley Rossella Tripodi e da tutta la dirigenza Asd Val Gallico nella persona del Presidente Gianluca Califano, del Vice Presidente Domenico Califano e da Nicola Cuzzocrea.

Si parte consapevoli del grande valore degli avversari laddove militano ex giocatori della Lube anni ’90 o del Falconara, ma con tanta voglia di giocare a Pallavolo nuovamente in un contesto Nazionale.

Volley Val Gallico alle finali nazionali di pallavolo mista Csi

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