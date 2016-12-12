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LaBrain in Concerto al Piccolo Teatro della Scaletta

A un anno da Derma, il gruppo progressive rock reggino torna dal vivo il 4 gennaio con aperitivo, mostra e videoshow al Piccolo Teatro della Scaletta

12 Dicembre 2016 - 15:59 | di Federica Geria

La band progressive rock LaBrain per il concerto al Piccolo Teatro della Scaletta

A distanza di un anno dalla pubblicazione dell’album Derma, la band reggina LaBrain riproporrà dal vivo i brani che compongono il primo lavoro discografico. Il live andrà in scena il prossimo 4 Gennaio 2017: il gruppo progressive rock ha scelto come location il Piccolo Teatro Della Scaletta che, coordinato dalla compagnia di artisti di strada Don Cosciotti Senza Mancia, aspira a divenire centro culturale aperto a tutti i reggini interessati a condividere idee, pensieri ed esperienze e progetti creativi.

Per l’evento i LaBrain scelgono di fare rete tra le proposte artistiche emergenti cittadine, proponendo uno spettacolo che va oltre la performance musicale. L’intento è quello di trovare una strada autonoma in termini di visibilità e booking, coinvolgendo altre realtà non per forza musicali che si trovano a condividere la stessa difficoltà.

Prima del concerto è previsto un aperitivo che coronerà la mostra della giovane pittrice ed illustratrice Angela Sancono.
In seguito, ad accompagnare l’esibizione live dei LaBrain, verrà proiettato l’inedito videoshow a cura del regista e film maker Davide Geria.

Un evento da non perdere!

Ingresso 5 €
Prevendita Online 3 € su labrainband@gmail.com

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