La Società Basketball Lamezia comunica che il Capitano della storica promozione in Serie B Gennaro Rubino non farà parte del roster gialloblù per la stagione 2018/2019.

La scelta della Società , seppur sofferta, è stata presa solo ed esclusivamente per motivi tecnici. In virtù del rapporto preesistente e dei valori che Gennaro ha sempre mostrato con la maglia del Lamezia, la Società aveva visto nella sua naturale leadership il giusto profilo dirigenziale per continuare la carriera sportiva al proprio fianco, offrendogli, da subito, la carica di Direttore Sportivo.

La sua volontà è stata però quella di non accettare e di questo la Società non può che prenderne atto. Tutto questo non cambia e non cambierà mai quello che Gennaro è stato per il Basket a Lamezia.

Arrivederci Gennaro