E’ Bruno Duranti il primo acquisto ufficiale del Basketball Lamezia in serie B. L’ala Italo-Brasiliana di 197 cm per 88 kg, classe 1993, è il primo innesto di peso dei gialloblu di coach Damiano Ragusa. Bruno arriva a Lamezia dopo la grande stagione in quel di Palestrina arrivata fino alla finale playoff per la promozione in A2. Giocatore molto esperto nonostante i suoi 25 anni ha fatto registrare nell’ultima stagione 6.7 punti in 28 minuti di gioco, arricchiti da 4 rimbalzi e 3 assist. Cresciuto nella Stella Azzurra Roma, ha disputato ben sei stagioni in DNB, una in DNA e due in Serie C. Tecnica sopraffina corredata da una fisicità importante, Duranti è un giocatore completo con spiccate doti offensive ma con carisma e tenacia che gli consentono di essere molto efficace in difesa. Ecco le parole del dg Bertucci sul nuovo acquisto.

DG Bruno Bertucci: “Siamo contenti che il primo annuncio ufficiale in Serie B sia la firma di Bruno Duranti, un giocatore che pensiamo possa incarnare alla perfezione lo spirito che dovrà contraddistinguere la nostra prima stagione . Benvenuto Bruno .”

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