Lamezia Basketball, tutto pronto per la nuova stagione

Fine delle vacanze per la prima squadra guidata dal nuovo coach Andrea Pellicanò che a partire da domani lunedì 4 settembre inizierà la fase di preparazione per la stagione 2017-18. Tante le conferme dopo una stagione spettacolare e ricca di emozioni. Lo zoccolo duro formato dai tre veterani lametini Rubino, Lazzarotti e Fragiacomo indicherà la strada ai nuovi volti provenienti da tutta Italia ma non solo.

Friulano di nascita e grande colpo della sessione estiva di mercato è Riccardo Truccolo, ex Snaidero Udine, sicuro protagonista della stagione che sta per iniziare.

Dall’altro capo del mondo, l’Argentina, arriveranno il confermatissimo Rodrigo Monier e la new entry Leo Faranna. Dalla vicina Sicilia ma con radici friulane il play d’esperienza dei giallo blu sarà Stefano Marisi. Chiamato ad un anno da sicuro protagonista il talento lametino classe ’99 Franco Gaetano sarà una delle frecce migliori nella faretra di coach Pellicanò. A seguire la scia del jumper lametino si aspetta l’esplosione del classe 2000 Nicola Mangione e la crescita del duttile Giovanni Ragusa.

Il roster ancora in attesa di definizione completa con l’inserimento dell’ottavo over, vedrà ai nastri di partenza ragazzi provenienti dal settore giovanile giallo blu.