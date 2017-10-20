Dopo i problemi della prima giornata, risolti grazie al dialogo con l’amministrazione comunale, il Basketball Lamezia è finalmente pronto a scendere in campo. Match d’esordio stagionale che vedrà impegnati i giallo blu nel teatro dei sogni del PalaCalafiore di Reggio Calabria ospiti della Nuova Jolly.

La Nuova Jolly punta sui giovani

Team completamente rinnovato per i nero arancio che hanno deciso di affrontare la stagione di serie C lasciando ampio spazio al settore giovanile allestendo una squadra composta da atleti under condotta in panchina dall’esperto Sant’Ambrogio. Niente pensieri per i lametini che vogliono andare a Reggio ad imporre il proprio gioco dopo un mese e mezzo di preparazione e una serie infinita di problematiche.

La seconda giornata di campionato vedrà andare in scena match molto interessanti. La sorpresa Villa San Giovanni, dopo avere dato filo da torcere al Rende affronterà un’altra pretendente al titolo, stiamo parlando della Vis di Skurdauskas e Warwick. La stessa Rende sarà impegnata sul difficile campo di Catanzaro contro i giovani giallorossi di coach Ceroni. Conclude il programma di giornata la sfida tra i giovani della Scuola bk Viola e una delle protagoniste del girone calabrese, il Nuovo Basket Soverato di Billy Fall e Marco Maida. Giornata che si annuncia molto competitiva e che darà un quadro più preciso sui veri valori in campo. Tutto il team e la società Basketball Lamezia augurano una pronta guarigione all’atleta Lorenzo Giuliano, vittima di un infortunio in allenamento che lo terrà lontano dai campi da gioco per almeno un mese.

Palla a due per i giallo blu di coach Pellicanò alle ore 18.00 di domani, sabato 21 ottobre.