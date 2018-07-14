Per la neopromossa Basketball Lamezia un girone di ferro: derby dei due mari con Catanzaro e dieci trasferte tra Marche, Abruzzo e Puglia oltre i mille chilometri

Prende forma la nuova serie B old wild west 2018/19.

La neopromossa Basketball Lamezia è stata inserita nel girone C, che comprende formazioni provenienti da: Marche, Abruzzo,Puglia e Calabria. Un vero e proprio girone di ferro, ostico e con trasferte molto lunghe. Derby dei due mari contro la Mastria Vending Catanzaro e poi dieci trasferte che superano abbondantemente i 1000 km. Si torna a distanza di due anni nel “fatal” Fabriano, per far visita alla Janus. Sempre nelle marche il tour comprenderà Ancona, Civitanova, Senigallia e Porto Sant’Elpidio.

Ci si sposta in Abruzzo per altre cinque trasferte toste e difficili. Chieti è nuovamente sul cammino dei lametini, seppur con diversa società, completano il battaglione abruzzese Teramo, Campli, Pescara e Giulianova. Quattro sono le formazioni provenienti dalla Puglia. Si inizia da San Severo assoluta protagonista della scorsa stagione per la promozione in Serie A2, così come Bisceglie terza classificata lo scorso anno. Nardò al secondo anno in serie B e Corato neo promossa completano il girone.