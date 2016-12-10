Lamezia nel teatro buono del basket calabrese

Già archiviata la vittoria del Basketball Lamezia nel turno infrasettimanale di serie C silver.

I lametini dopo aver strapazzato gli ionici infliggendo più di 60 punti di scarto dovranno fare i conti con una formazione ferita dall’ultimo turno di campionato. Stiamo parlando dei bianco blu della Botteghelle basket di coach D’Agostino reduci dalla sconfitta nel derby contro la Nuova Jolly.

La partita è in programma domenica 11 dicembre alle ore 19.30 sul parquet del PalaPentimele di Reggio Calabria.

Le due compagini arrivano da risultati totalmente differenti. Lamezia reduce da 10 vittorie consecutive su 11 incontri sembra aver trovato la chiave di volta e dalla scorsa settimana è in testa alla classifica. Botteghelle dopo un avvio tormentato, causa impossibilità di allenarsi con costanza vista la situazione precaria degli impianti reggini, sembrava aver trovato ritmo e un gioco consistente.

Le ultime uscite non entusiasmanti possono trarre in inganno visto che il sistema Botteghelle è solido e ben costruito. Squadra importante che può sicuramente mettere in difficoltà chiunque tra le mura amiche e che dovrà essere affrontata con la massima concentrazione. Per l’occasione, come in tutte le gare fuoricasa, la gara verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube.