Quarta edizione per il laboratorio ideato da Marco Martinelli e condotto da Punta Corsara: ragazzi e bambini di tutte le età, anche migranti e rom

CAPUSUTTA riparte! Il laboratorio teatrale, ideato dal regista Marco Martinelli di Teatro Delle Albe e condotto dalla compagnia napoletana Punta Corsara, prosegue la sua quarta edizione ufficiale. Gianni Vasterella, Achille Iera e Gianluca Vetromilo saranno le guide che condurranno i “capusuttini” in questa nuova avventura, realizzata esclusivamente grazie alla tenacia dei partecipanti che, anche quest’anno, hanno sfidato le intemperie di una burocrazia distratta, e sono riusciti senza alcun finanziamento comunale a portare avanti il laboratorio. Questo anche grazie alle forze che hanno sostenuto il progetto: l’Associazione Onlus “La Strada”, lo Sprar Luna Rossa, Mammut Teatro e la Dirigente Scolastica Margherita Primavera che ha messo a disposizione dei partecipanti i locali dell’Istituto Comprensivo Gatti – Barbuto.

Capusutta infatti vi aspetta venerdì 23 dalle 14:30 alle 16:00, presso la Scuola dell’Infanzia “Rosa Tripodi”, per il primo incontro del laboratorio che vedrà il suo esito a Maggio 2018. Ragazzi e bambini di tutte le età, tra cui minori migranti non accompagnati e rom, che saranno anche quest’anno i protagonisti di un progetto di inclusione , socialità e integrazione. A Capusutta nessuno è escluso!