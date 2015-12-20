Lamezia: torna il tradizionale concerto ‘In… canto di Natale’

Torna “In… canto di Natale”, il tradizionale concerto di Natale promosso e organizzato dall’Istituto comprensivo “Perri-Pitagora”. L’atteso appuntamento si terrà, come ogni anno, sulla scalinata della scuola primaria “Maggiore Perri” su corso Giovanni Nicotera. Gli alunni delle classi quinte della scuola, dirette dal maestro Maurizio De Paola, con la collaborazione dei docenti di strumento della scuola media Pitagora, si esibiranno lunedì 21 dicembre alle ore 17,00 con bellissimi canti natalizi. Ogni anno il concerto ottiene tantissimi consensi, non solo per la bravura dei piccoli cantanti che, con passione e dedizione si sono preparati a questo atteso appuntamento, ma soprattutto per la professionalità con cui viene allestita l’intersa manifestazione. “Siamo giunti alla IX edizione del nostro Concerto di Natale, un appuntamento fisso – ha dichiarato la dirigente scolastica Teresa Bevilacqua – che i bambini della scuola attendono con ansia. Tutti sanno che arrivati all’ultimo anno della scuola primaria si esibiranno come hanno fatto i loro predecessori in passato. Un concerto atteso anche dalla cittadinanza che ogni anno assiste sempre più numerosa e felice a questo evento. Quest’anno, inoltre, celebriamo anche il “Rebirth day”: la giornata della ri-nascita. La giornata in cui ognuno di noi si assume l’impegno a collaborare ad una responsabile trasformazione della società nel mondo. Rebirth-day è un evento mondiale: una grande festa, per ribadire l’impegno che assumiamo per un cambiamento, etico e responsabile della società.