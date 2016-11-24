L’appello delle donne, ‘Chi ti ama ti rispetta’ – FOTO

di Anna Biasi – Nel mese in cui ricorre la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il Leo club di Villa San Giovanni “Cenide” presso il Grand Hotel de la Ville, si fa promotore di un convegno dal titolo “Chi ti ama ti rispetta!!!”.

A moderare la manifestazione è stata la brava e disinvolta Eva Giumbo, mentre al tavolo dei relatori erano seduti: Daniela Rigolino – presidente Associazione Calabria donna, la presidente del Leo club, Marika Manganaro, l’assessore alle politiche sociali del comune di Villa San Giovanni, Maria Grazia Richichi e Olga Iiriti – psicologa e psicoterapeuta.

Ospite d’eccezione Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, il quale ha parlato principalmente della violenza sulle donne e sulle ragazzine e sull’assurdità di aver istituito in Olanda il partito dei pedofili, che consente alle bimbe di 12 anni di fare sesso con uomini adulti in maniera consenziente.

Particolare l’intervento della dott.ssa Iiriti che ha parlato di dipendenza affettiva e lei stessa afferma: “La dipendenza affettiva è quella condizione in cui ci viviamo all’interno di rapporti disfunzionali da cui non riusciamo a distaccarci, all’interno di relazioni in cui prevale la sopraffazione emotiva e la violenza psicologica. Sono le condizioni tipiche di chi si sente in balia dell’altro e delle sue decisioni”. L’appello è come sempre quello di denunciare e di chiedere aiuto perché i sintomi di violenza sono insopportabili e da soli difficilmente possono essere gestiti.