L’artista reggino Yosonu presenta il suo nuovo lavoro – VIDEO

Dopo GiùBox, il nuovo lavoro dell’artista reggino ruota attorno alla sconfitta e si può ascoltare in due sensi: sonorità più scure, silos di un oleificio e risonanze magnetiche

Happy Loser è il nuovo lavoro in studio di Yosonu (creatura sperimentale da ben 130 concerti in 20 mesi) che arriva dopo il primo disco, GiùBox,

uscito per CNI Unite e con patrocinio di Legambiente per l’attenzione al tema del riuso e riciclo di materiali.

Il concept del disco si sviluppa attorno al tema della sconfitta (ed alla sua accettazione e consapevolezza).

Le sonorità di Happy Loser

In Happy Loser le sonorità si fanno più scure e profonde: la ricerca del suono degli oggetti, del corpo, delle possibilità della voce, stavolta mutano con un utilizzo più massiccio dell’effettistica, che rende il lavoro molto più vicino a sonorità sintetiche, sia marziali-cadenzate, che liquide-psichedeliche, più in linea con il sound live sentito negli ultimi live della “one man orchestra” Yosonu.

La dimensione domestica e percussiva degli oggetti presente in GiùBOX, si allarga per tipologia e dimensioni, divenendo anche industriale: alcune riprese sono state fatte in un oleificio (su grandi silos e barre di metallo) sfruttando il riverbero naturale dello spazio, mentre un’ altra traccia è costruita addirittura solamente coi pattern sonori utilizzati negli ospedali per la risonanaza magnetica.

Un disco da ascoltare in due sensi

La grande sorpresa sta nella lettura “andata e ritorno” del disco, infatti l’artista stesso suggerisce di ascoltarlo sia dalla prima all’ultima traccia, che al contrario, tornando indietro dal nono brano al primo.

HAPPY LOSER

Pre-order su iTunes dal 14 aprile

Uscita digitale 21 aprile (CNI store, spotify, ecc)

Copie fisiche ordinabili nei negozi dal 5 maggio

Tour (in aggiornamento)

08/4 Milano

17/4 Lamezia Terme (CZ)

18/4 Roma

20/4 Milano

21/4 Prato

22/4 Civitella di Romagna (FC)

23/4 Ravenna [body percussion workshop]

23/4 San Giustino (PG)

24/4 Trieste

27/4 Apricale (IM)

28/4 Torino

29/4 Genova

30/4 Roma

04/5 Reggio Calabria

21/5 Barcellona P.G.

22/5 Enna

11/5 Avellino – con Paolo Tofani

12/5 Terni – con Paolo Tofani

14/5 Loreto (AN) – con Paolo Tofani

Biografia di Yosonu

BIO

Yosonu è il progetto solista di Peppe “drumz” Costa,

batterista (dal 1997) di diverse formazioni di generi diametralmente opposti, dal Death Metal al Reggae, docente e compositore (architetto, anche). Con Yosonu cambia drasticamente rotta sperimentando e sviluppando l’idea di comporre musica contemporanea senza la presenza di alcuno strumento musicale.

www.youtube.com/watch?v=6eSTSNOJh-4

www.youtube.com/watch?v=ACGU98SoFVA

www.youtube.com/watch?v=EiAqKmg00lY

www.youtube.com/watch?v=-bIaIVSTzvw

www.youtube.com/watch?v=TOLk3qH7Af0

www.youtube.com/watch?v=7U3jI22YwAY

https://www.youtube.com/watch?v=mnGujYhtO-8

www.facebook.com/1481035158833949/videos/1756350557969073/

Da qualche mese Yosonu si è affiancato a Paolo Tofani, chitarrista degli AREA in un duo di musica spontanea sperimentale.

www.youtube.com/watch?v=hqoyWQaiwZ4

Il corpo (inteso come body percussion), gli oggetti di uso quotidiano e la voce (in tutte le sue possibilità) sono i soli “strumenti” su cui si sviluppa l’idea Yosonu. L’approccio della musica del corpo e degli oggetti “a costo zero” è inoltre alla base dei laboratori di propedeutica musicale per bambini di cui si occupa Peppe, sviluppati in parallelo al suo percorso di studi della linea pedagogica Orff presso la sede italiana a Roma. www.youtube.com/watch?v=dxvcOrTuoLg

Il primo lavoro di Yosonu si intitola GiùBOX, uscito per CNI Unite col Patrocinio di Legambiente per l’attenzione al tema del riuso degli oggetti quotidiani e del riciclo. Il packaging è interamente composto di materiale riciclato ed è stato egistrato tra l’armadio ed il salone di casa e successivamente sbarcato al Nunu Lab per mix e mastering assieme a Carmelo Scarfò.

www.left.it/2015/03/28/yosonu-one-man-orchestra/

Il GiùBOX tour ha suonato in soli 20 mesi oltre 130 concerti in oltre 35.000 km dal nord al sud (da caffè letterari, clubs, a festival, a raduni buskers) incuriosendo pubblico e critica, più date a Londra, trasmissioni radiofoniche (Radio2 Rai) e televisive, e Opening act per Afterhours, Gogol Bordello e altri.

www.refresh.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-ff4b04bc-6b23-438a-a77a-c8a518b4d228.html

Uno dei brani del disco, Reaction, è stato registrato”suonando una porzione di città” a Reggio Calabria per il docufilm Reaction City nato da un’idea di Consuelo Nava, realizzato grazie a 20 makers e con montaggio e regia di Danilo Emo ed Edoardo Lio con la collaborazione di Fabio Montesano e la supervisione del regista Fabio Mollo.

Poliritmie, riff in loop che divengono “mantra”, voci pulite e filtrate,

diplofonie e testi desemantizzati sono la scommessa di un disco-esperimento dalle influenze molteplici e singolari, da John Cage a Bobby Mc Ferrin, ai Justice e Daft Punk, agli Area.

www.youtube.com/watch?v=T73-YY2XR-s

www.youtube.com/watch?v=JetCebMwtc0

www.youtube.com/watch?v=Ya_Yl9obaxU

Yosonu la ricerca fa uso dell’approccio contemporaneo dell’elettronica nel senso più ampio e rende il risultato maggiormente comprensibile e coinvolgente.

Peppe Costa / Yosonu

www.giuseppecosta.net