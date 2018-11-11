L’Ass. Fidelitas restaura la statua della Madonna
Danneggiata da un incendio, la statua dell'Immacolata dell'Istituto Sacro Cuore torna a splendere: restaurate anche altre quattro statue natalizie
11 Novembre 2018 - 15:41 | di Eva Curatola
I soci dell’associazione Fidelitas – associazione socio culturale di promozione sociale territoriale nonché di volontariato – presieduta dall’avvocato Giuseppe Vena e coadiuvato da numerosi iscritti, hanno riportato alla luce , facendola restaurare, la statua della Madonna avente il titolo di Immacolata Concezione. La statua in esame, di proprietà dell’Istituto Sacro Cuore di Gesù, gestito dalle suore , sito in C/da Santa Lucia del Comune di Corigliano Rossano ( zona ex Corigliano), era stata devastata dalle fiamme a seguito di un incendio. L’associazione Fidelitas, di profonda tradizione cristiano cattolica, osservante e praticante, ha fatto restaurare la statua riportandola allo splendore iniziale. Il restauro , ha affermato l’avvocato Giuseppe Vena , era doveroso al fine di renderla fruibile alla popolazione , atteso che tra pochi giorni inizierà proprio il periodo dedicato alla novena di preghiera per la Madonna. Inoltre l’associazione Fidelitas ha provveduto, in occasione dell’arrivo delle prossime festività natalizie, anche a far restaurare altre quattro statue religiose raffiguranti il Bambinello Gesù, il bue e l’asinello ed il Sacro Cuore di Gesù. Le suore, commosse, hanno ringraziato l’associazione Fidelitas per il bel gesto compiuto.
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